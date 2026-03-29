Zanetti: “L’Italia deve andare al Mondiale. Calo Inter? Nelle ultime 18 gare, 14 vittorie…”

29/03/2026 | 22:57:01

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset partendo dallo spareggio per i Mondiali tra Bosnia e Italia: “Martedì tiferemo non soltanto Pio Esposito, ma tutti i giocatori dell’Italia che saranno in campo e quelli in panchina. Siamo tutti con Gattuso, questo è l’ultimo passo per andare al Mondiale I ragazzi si devono concentrare soltanto sulla partita, loro sanno benissimo che è una finale. Siamo tutti con la Nazionale”.