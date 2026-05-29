Zanetti: “Lautaro per noi non ha prezzo. Dimarco è tra i migliori al mondo”

29/05/2026 | 16:38:27

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha parlato sul momento in casa nerazzurra e sui singoli.

Le sue parole: “Siamo contenti di lui per quello che ha dimostrato e per come è cresciuto. In Italia non è semplice far giocare i giovani, ma sapevamo che potesse darci questo. Ha grande umiltà e voglia di imparare. Mi auguro che abbia un grande futuro”.

Dimarco ha vinto il premio di MVP: è il migliore al mondo? “Oggi come oggi è tra i migliori al mondo sì. al di la degli assist e dei gol, ha dimostrato grande continuità. Penso che per lui la stagione sia stata completa e per questo viene riconosciuto il suo lavoro. Vederlo crescere con la maglia nerazzurra in dosso fa un enorme piacere. Quando lo vedi con la sua felicità, vedi in lui l’interista puro”.

Che pensa della crescita di Aleksandar Stankovic? “Aveva già fatto bene nel settore giovanile e ha dimostrato di essere pronto anche all’estero. Non è semplice andare via e dimostrare tutto il suo valore in un altro calcio. Siamo contenti che faccia parte della nostra famiglia”.

Si aspettava questo quando acquistaste Lautaro Martinez? “Lo abbiamo notato per la prima volta in Argentina e abbiamo colto l’opportunità. Siamo andati lì con Ausilio per chiuderlo. Quando prendi un giovane sudamericano non puoi pensare a quello che può darti nell’immediato, ma a ciò che potrà essere tra 4-5 anni. Noi pensavamo che Lauti potesse essere ciò che stiamo vedendo, ma è andato anche oltre alle nostre aspettative. Ha grande senso di appartenenza, voglia di rimanere all’Inter, ha orgoglio nell’essere il capitano. Io sono felicissimo per lui. Nel calcio di adesso non è facile trovare giocatori con il suo senso di appartenenza: uno come lui per noi non ha prezzo”.

Foto: sito Inter