Zanetti: “Lautaro? Ha il senso di appartenenza che serve all’Inter”

06/05/2026 | 18:46:34

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha parlato a ESPN dello scudetto vinto.

Queste le sue parole: “Sono contento del titolo che abbiamo vinto. L’anno scorso abbiamo subito una dura sconfitta in finale di Champions League. Penso che Chivu abbia fatto un lavoro fantastico. All’Inter il successo si basa sul duro lavoro. Bisogna essere sempre competitivi e vincere. Negli ultimi anni abbiamo conquistato tre scudetti e le altre squadre hanno lottato per le prime posizioni. Sono felice di aver vinto tre campionati con tre allenatori diversi, significa che ci sono buone fondamenta”.

Infine, Zanetti ha elogiato anche la leadership di Lautaro Martinez: “Lautaro mi rende felice da argentino. Quando andammo a comprarlo, sapevamo che sarebbe potuto crescere e diventare quello che è ora. Trasmette un senso di appartenenza ed è felice. Ha la stessa sensazione che avevo quando arrivai io all’Inter. Ha quel senso di appartenenza che serve a un capitano di un club come l’Inter. Speriamo che rimanga, lo vedo concentrato e molto felice qui”.

Foto: sito Inter