Zanetti: “Lautaro felice all’Inter, è un nostro patrimonio. Mi auguro resti a lungo”

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sul futuro di Lautaro Martinez. Queste le sue parole: “Il campionato? Difficile pensare a una ripresa. La cosa più giusta da fare è stare a casa, ora. Dopo si parla di un rientro molto graduale, per questo è difficile pensare a una ripresa. Quelli che prendono decisioni nel mondo del calcio devono stare molto attenti, si tratta della salute e tutti siamo molto preoccupati. Non è un interruttore che si spegne e si accende e tutto torna come prima, bisogna considerare l’aspetto mentale dei giocatori. Scudetto? Penso che trovare una formula sia complicato in questo momento. Prima bisogna vedere quando questa situazione è complicata, e dopo di che bisogna anche stare attenti a non compromettere la prossima stagione. C’è anche questo rischio. Per questo non è semplice prendere una decisione e sul tavolo bisogna vedere tutte le opzioni percorribili. Il futuro di Lautaro Martinez? E’ sempre bello parlare di Lautaro, perché quando lo abbiamo preso lo seguivamo da tempo, era il più promettente del calcio argentino in quel momento. Parlando con Milito dicevamo che poteva a vere un futuro importante. E’ un patrimonio del nostro club, cresciuto tantissimo, punto fermo della nazionale argentina, io vedendo Lautaro tutte le settimane, allenarsi, lo vedo felice con noi, e mi auguro che resti a lungo, perché è molto giovane, rappresenta un patrimonio importante per il nostro club”, ha chiuso Zanetti.

Foto: Twitter ufficiale Inter