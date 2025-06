Zanetti: “Lautaro è uno dei giocatori piu importanti della storia dell’Inter”

16/06/2025 | 20:30:32

L’attesa per l’esordio dell’Inter al Mondiale per Club, in programma il 18 giugno alle 3 di notte (ora italiana) contro il Monterrey, è palpabile. A poche ore dal fischio d’inizio, il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti ha parlato ai canali ufficiali della FIFA, esprimendosi su Lautaro Martinez: “Lautaro è il nostro punto di riferimento, il capitano. È uno dei giocatori più importanti nella storia dell’Inter, lo metto sicuramente tra i più grandi”.

Foto: Instagram Inter