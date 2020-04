Zanetti: “Lautaro è intelligente e resterà all’Inter per molto tempo. Conte ideale per il nostro progetto”

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato di Lautaro Martinez e del progetto dei nerazzurri ad Atena 3: “E’ un ragazzo molto intelligente, sta sfruttando al massimo l’opportunità di giocare in un campionato come la Serie A, vederlo difendere i colori dell’Inter è un orgoglio e mi rende felice perché credo lo avremo qui ancora per molto tempo. L’obiettivo del club? Tornare protagonisti, in linea con la storia di questo club. Ma serve tempo, gente con valori umani importanti. Conte? Allenatore dalle grandi capacità, conosce bene il calcio italiano e si adatta bene a quello che immaginiamo per il nostro futuro. Ha lo stile giusto per essere competitivi in un campionato come quello italiano”.