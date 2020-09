Zanetti: “Lautaro è felice con noi e viceversa, è un pezzo chiave dell’Inter”

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato brevemente alla radio colombiana Caracol Radio parlando del futuro di Lautaro. Queste le parole del dirigente argentino: “Lautaro Martinez? Lui è un pezzo chiave della nostra rosa, è felice nel club e noi siamo felici insieme a lui. James Rodriguez? Non ci sono dubbi sul fatto che sia un grande giocatore comunque e so già che farà molto bene all’Everton, noi non ci abbiamo mai pensato”.

Foto: weltde