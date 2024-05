Zanetti: “La vittoria con la Juve ci ha dato lo slancio decisivo per lo scudetto. Un protagonista? Calhanoglu”

Il mese di gennaio è stato un momento chiave “Le due sfide con la Juventus sono molto sentite per tutto quello che rappresenta la nostra storia e per la rivalità con loro. Come Inter siamo stati superiori e abbiamo meritato la vittoria al ritorno. Quella sfida ci ha dato un altro grande slancio di forza: la Juventus era seconda, stava lottando con noi per vincere il campionato e abbiamo dimostrato di essere la più forte. Il mese di gennaio è stato molto importante: c’erano tante partite ravvicinate e le abbiamo vinte tutte, scavando pian piano un solco sulle altre”.