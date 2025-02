Zanetti: “La qualità ha fatto la differenza. Valentini avrà un grande futuro”

Dopo la sconfitta per 1-0 contro i rossoneri allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, gara valida per la 25° giornata della Seria A Enilive 2024/2025, ad intervenire ai microfoni di DAZN per i gialloblù è stato l’allenatore Paolo Zanetti: “Sicuramente la qualità ha fatto la differenza. Basta vedere il gol, li di qualità ce n’è davvero tanta. Ma non posso recriminare nulla ai miei ragazzi, oggi abbiamo recuperato lo spirito e la voglia di soffrire assieme. Ci portiamo via qualcosa di buono da questa gara”.

Poi ha proseguito: “Noi in questo momento non ci possiamo scoprire troppo. Veniamo da una partita dove siamo usciti con le ossa rotte, quindi stasera non volevamo rischiare. Abbiamo giocato con una punta e mezza oggi tra Suslov prima e Mosquera poi. Più avanti vedremo ma oggi era importante ritrovare e ricompattare il gruppo”.

Infine su Valentini: “Ottimo giudizio, sia per la prestazione, sia per il ragazzo. Ma non avevo dubbi, è un ragazzo con delle qualità importanti e ha una leadership da giocatore maturo. È un giocatore di livello che ha un aspetto tecnico ed emotivo importante”.

Foto: Instagram Verona