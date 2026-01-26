Zanetti: “La logica di mercato non la decido io, ma ci siamo indeboliti. Si potrebbero fare delle cose, ma siamo in difficoltà”

26/01/2026 | 23:34:42

Paolo Zanetti ha parlato a Sky dopo la sconfitta con l’Udinese: “Siamo delusi, chiaramente volevamo provare a vincere questa partita. Abbiamo perso meritatamente c’è stata una differenza fisica importante in tutte le zone, finché abbiamo retto abbiamo fatto vedere delle buone cose, poi siamo andati in difficoltà. Se mi sento solo? Finché la squadra è al mio fianco. Abbiamo avuti troppi infortuni, troppi giocatori importanti fuori, oltre ai due che ci ha portato via il mercato. Le logiche di mercato? La logica non sono io a deciderla, io porto a casa la dignità la porto a casa dando tutto quello che ho in mezzo a mille difficoltà, inutile raccontare bugie. Cerco di fare al massimo il mio mestiere, le situazioni vanno accettate, non dipendono da me. La linea della società è chiara, ma ci siamo indeboliti, è un dato di fatto. Se mi aspetto di essere difeso dalla società? Non lo so, ripeto, la cosa importante è che abbia la squadra al mio fianco. In campo ci andiamo noi ed è l’unica cosa che veramente mi interessa. Capisco le dinamiche, si potrebbero fare delle cose, ma ci sono difficoltà, mi dispiace che poi si riversino sul campo. I tifosi meriterebbero molto di più di quello che stiamo facendo vedere”.

foto instagram Verona