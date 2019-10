Zanetti: “Inter-Juve? Mi auguro che si parli solo di calcio”

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato anche dell’imminente sfida con la Juve ai margine di un evento in Lega Calcio a Milano. Queste le sue dichiarazioni: “Ho avuto l’onore di giocare tanti anni in Serie A, ho vissuto momenti indimenticabili e abbiamo fatto felice tanta gente. E’ stato un onore difendere la maglia dell’Inter per tanti anni, spero Inter-Juve di domenica sera sia una festa. Mi ricordo la prima partita a San Siro, c’erano i miei genitori in tribuna. L’Italia e l’Inter sono stati e sono un sogno. Ora sono vicepresidente, i tempi sono cambiati ma la tradizione no. Inter-Juve? Mi auguro che sia una festa di sport, che si parli solo di calcio e che vinca il migliore”, ha chiuso Zanetti.

Foto: Twitter ufficiale Inter