Zanetti incensa il neo-acquisto Lammers: “Tecnica e centimetri, si sposa bene con i compagni”

Domani sera alle 20.45 arriverà il fischio d’inizio di Spezia-Empoli. Alla vigilia del match, valido per la prima giornata di Serie A, Paolo Zanetti ha parlato di Lammers, giunto tra le fila del club toscano nell’attuale sessione di calciomercato: “Si gioca la maglia, come è giusto che sia. L’importante è creare una sana competitività. Lammers è un giocatore che ha centimetri, ma abbina una grandissima tecnica. Può fare seconda punta e trequartista, non ha il cambio di passo di Cambiaghi ma ha colpi, giocate, attacca la porta e si sposa bene con gli altri giocatori”.

Foto: Twitter Empoli