Zanetti: “In Champions vogliamo giocarcela con tutti. Icardi? Stiamo aspettando che…”

Javier Zanetti, vicepresidente dell‘Inter, ha parlato a Sky direttamente da Montecarlo dopo il sorteggio Champions. Ecco le sue dichiarazioni: “Si torna a Barcellona, conosciamo il potenziale di questa squadra ma ce la giocheremo. Con le altre due tutto è aperto, vogliamo prepararci al meglio. Obiettivo? Conte ha portato grande mentalità, lo sapete meglio di me. Lo abbiamo già visto contro il Lecce: in Champions vogliamo giocarcela con tutti, siamo solo all’inizio e possiamo migliorare con Antonio in panchina. Vogliamo gli ottavi di finale. Icardi? La società è stata molto chiara, adesso stiamo aspettando che termini il mercato. Credo che si stia cercando una soluzione che vada bene a tutte le parti”.

Foto: Twitter personale Zanetti