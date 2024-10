Zanetti: “Il risultato non è bugiardo, ci siamo complicati la vita”

Paolo Zanetti, tecnico dell’Hellas Verona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ko per 3-0 in casa contro il Monza: “Il risultato non è bugiardo se si va a vedere gli errori che abbiamo fatto. In queste categorie si pagano, abbiamo fatto di tutto per recuperarla, ma poi ci siamo complicati la vita. Quando si commenta un 3-0 in casa bisogna leccarci le ferite e capire i perché. Prendiamo dei gol evitabili. Il primo è stato un eurogol, il loro portiere è stato il migliore in campo, ma il 2 e il 3 a 0 eravamo posizionati bene. Sono stati più svegli di noi, abbiamo un problema da risolvere dal punto di vista mentale”.

Poi ha proseguito: “Le letture fanno parte dell’esperienza. È normale che dobbiamo essere aggressivi e non portarci il pericolo in casa, altrimenti diventiamo vulnerabili. Abbiamo fatto fatica anche se abbiamo creato tanto, ci è mancato l’ultimo passaggio. Gli errori si fanno, gli ultimi 2 gol sono da evitare, qui li paghi caro. Prendiamoci le responsabilità, non accettarlo per migliorare e crescere. Non abbiamo compromesso niente, ma è giusto fare una bella riflessione”.

Infine: “Serve migliorare e lo si fa con l’esperienza. Contano i punti e la classifica dice che la via è quella giusta. Chi si deve salvare punta a prendere pochi gol, ma fa fatica a farli… Va trovato il giusto equilibrio, davanti abbiamo giocatori importanti da portare il più vicino alla porta possibile. Non facciamo un calcio sparagnino, concediamo qualcosa, bisogna fare lo step, ma senza perdere l’altra caratteristica”.

Foto: sito verona