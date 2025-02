Zanetti: “Il risultato è pesante, dobbiamo chiedere scusa ai tifosi”

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Verona Paolo Zanetti, dopo la bruciante sconfitta per 5-0 in casa contro l’Atalanta.

“Nei primi venti minuti siamo partiti bene, dopo il primo goal ne abbiamo subiti tre in 25 minuti e la partita è finita lì. Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi, è giusto farlo e prendersi le proprie responsabilità, fermo restando che l’Atalanta è una squadra importante. Il risultato è pesante anche se abbiamo avuto diverse occasioni per segnare. Giornata negativa che dobbiamo mettere da parte, con l’Atalanta si può perdere ma un risultato così è pesante. Sappiamo quanti punti servono per la salvezza, questa squadra sa superare le difficoltà. Contro squadre come queste serve essere perfetti, quando lasci spazi ad attaccanti di questo calibro diventa difficile, serve una reazione d’orgoglio. Troppi goal presi? Si, serve ritrovare il trend delle ultime settimane, non siamo riusciti ad essere solidi, perdendo i duelli e nel momento in cui subiamo il primo goal poi arriva un black-out e 25 minuti di follia, magari fa parte delle nostre caratteristiche ma fa anche parte il saper reagire”.

Sul mercato: “Io non mi sono mai creato alibi e non me li creo oggi dopo una sconfitta, io ho scelto di stare dentro questa barca, sono responsabile per quello che è la mia area, credo che questa squadra al di là di oggi sia stata costruita dalla società per quelle che erano le possibilità, oggi abbiamo 23 punti e se finisse il campionato oggi l’Hellas sarebbe salvo, questo è quello che io voglio pensare e che voglio continuare a pensare. Io voglio continua a lottare, combattere e avere fiducia nei miei giocatori”.

Foto: X Verona