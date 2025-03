Zanetti: “Il Mondiale per Club è un evento destinato a toccare i cuori di milioni di persone”

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha parlato a margine di evento per parlare del prossimo Mondiale per Club.

Queste le sue parole: “La vittoria appartiene a coloro che ricercano la perfezione nei dettagli. La Coppa del Mondo per club non solo porta con sé l’onore di far sfidare i migliori club, ma crea anche un legame culturale che collega il mondo. È una competizione destinata a toccare i cuori di centinaia di milioni di tifosi; sarà un vero e proprio mondiale”.

Foto: sito Inter