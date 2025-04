Zanetti: “Il Mondiale per Club? E’ un bel format della FIFA. Sarebbe bello rivincerlo”

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha parlato a Dazn sul Mondiale per Club che l’Inter giocherà in estate.

Queste le sue parole: “Credo che la FIFA abbia fatto bene a creare questo nuovo format, dando la possibilità a tutti i continenti di partecipare, questo lo rende molto speciale. È una competizione molto prestigiosa e arriveremo nel migliore dei modi, cercando di essere protagonisti e provare ad arrivare fino in fondo”.

Si colloca tra due stagioni…“È vero che si arriva dopo una stagione con tante partite. Arriveremo negli Stati Uniti e respireremo un ambiente nuovo. Vedendo il trofeo, tutti avranno l’ambizione di poterlo vincere, e vincere il primo di questo nuovo format sarebbe un traguardo. Ma ci rende orgogliosi anche solo poter partecipare”.

Ha già vinto il mondiale da capitano dopo il triplete.

“Non mi piace fare paragoni. La nostra era una squadra forte, che ha vinto tanto. Ma credo che in questo momento bisogna parlare di questa squadra, che per me sta facendo un calcio straordinario, grazie al mister, allo staff e a questo gruppo di giocatori che ci sta rendendo felici e orgogliosi di rappresentare l’Inter. Tutti lavoriamo per fare, oggi e in futuro, ancora meglio”.

La trasmissione gratuita delle partite?

“È una grandissima opportunità per il calcio mondiale. DAZN darà questa opportunità anche ai tifosi che magari non potranno essere lì allo stadio: vedranno le partite su DAZN, e di sicuro, per quelli che amano il calcio, sarà una gioia. I tifosi dell’Inter da casa inciteranno insieme a noi”.

Foto: sito Inter