Zanetti: “Il Mondiale per Club è un bel banco di prova. Fiducia totale in Chivu”

18/06/2025 | 22:45:33

Il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato ad AS, soffermandosi sul momento dei nerazzurri al Mondiale per Club: “Al momento, vedo PSG e Real Madrid davanti a tutte: stanno facendo molto bene. Una finale tra Inter e Real sarebbe bella. La proprietà adesso è quella di mettersi alle spalle la sonora sconfitta rimediata in finale di Champions League contro il PSG: “Con la finale di Champions League si è chiuso un capitolo, ora ne inizia un altro. Il calcio è questo: perseveranza costante, credere in un lavoro, in un progetto, e noi siamo a quel punto, su quella strada. Abbiamo molta fiducia in quello che Cristian Chivu può darci. Lo conosco personalmente perché eravamo compagni di squadra, posso dire che è una bravissima persona. Sappiamo che farà un ottimo lavoro con noi. Questo Mondiale sarà un buon banco di prova per tutti”.

Nessuna intenzione per Zanetti di intraprendere la carriera di allenatore: “No, perché non mi è ancora venuta voglia di allenare, ma non si sa mai. Anche se non chiudo mai la porta…”.

Foto: X personale