Zanetti: “Il Mondiale è una grande opportunità di riscatto per noi. Chivu farà bene”

13/06/2025 | 17:37:40

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DSports delle sue sensazioni in vista del Mondiale per Club e dell’esordio contro il Monterrey (previsto nella notte italiana fra martedì 17 e mercoledì 18 giugno).

Queste le parole di Zanetti: “Questo Mondiale è una grande opportunità per noi. Spero che possiamo fare bene. Abbiamo cambiato l’allenatore, ora abbiamo Christian, che conosco bene. Vogliamo fare le cose bene, e questa sarà sicuramente una grande prova per tutti”. Sul Mondiale continua: “L’obiettivo è competere. Poi, superare la fase a gironi e poi, man mano che progrediamo come società puntiamo sempre ad arrivare alla finale”.

Sul gioiellino del River, Mastantuono, appena passato al Real: “Penso che abbia un grande futuro. Ha solo 17 anni, ma ha una grande personalità. Non è facile giocare per il River Plate e lui lo fa davvero con naturalezza. Ora deve affrontare questa grande sfida, rappresentata da una squadra come il Real Madrid. Gli auguro sinceramente il meglio e spero che abbia una grande carriera”.

Foto: X personale