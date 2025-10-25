Zanetti: “Il Cagliari è un avversario difficilissimo, ma dobbiamo vincere e faremo il massimo”

Il tecnico dell’Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Queste le sue parole:

“Vincere indipendentemente dal gioco? Ci proviamo, è quello che vogliamo fare ogni domenica. Bisogna dire che siamo sempre scesi in campo per vincere le partite, anche se non ci siamo riusciti. Abbiamo sempre fatto il massimo, la mentalità è sempre la stessa. Che partita voglio vedere domani? Voglio mantenere la nostra identità di sempre. A fine partita a Pisa ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché è stata una partita di grande maturità. Ho giocato a calcio, so che quando si fa bene e non si raccoglie quanto si merita, il rischio di andare a Pisa e prendere 2-3 gol è un attimo. Invece non abbiamo mai sbagliato atteggiamento. Dobbiamo vincere, faremo il massimo, ma dall’altra parte c’è l’avversario. Il Cagliari è attrezzato, organizzato. In più ha la concretezza, che è il dato più importante. Sono un avversario difficilissimo”.

Foto: X Hellas Verona