Zanetti: “Il Bodo è una squadra che merita molta attenzione. Purtroppo ci manca quel punto con il Liverpool, altrimenti non saremmo qui”

30/01/2026 | 12:46:57

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando il sorteggio di Champions. Queste le sue parole:

“Bisogna coprirsi bene, abbiamo visto le temperature e farà molto freddo. Il Bodo? È una squadra a cui fare molta attenzione, nell’ultima partita è riuscita a battere l’Atlético Madrid. Dovremo stare attenti e prepararla al meglio. Che Inter si vedrà? Un’Inter che vuole essere protagonista anche in Champions: Purtroppo ci manca quel punto con il Liverpool, altrimenti non saremmo qui. Però accettiamo tutto e affronteremo questa squadra da non sottovalutare. Se il sintetico sarà una difficoltà ulteriore? Di sicuro cureremo tutti i particolari. Il campo sintetico può proporti delle insidie, credo che dovremo essere molto concentrati, non è semplice e ci prepareremo su questi dettagli. Se in Champions ci saranno dei nuovi volti? Eh, vediamo… Ausilio e Baccin stanno lavorando, credo che se ci capiti qualche opportunità… Però la squadra è forte”.