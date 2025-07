Zanetti: “Idee chiare sul mercato. Montipò? Sta recuperando, mi ha dato massima disponibilità”

16/07/2025 | 21:20:50

Il tecnico dell’Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha parlato in conferenza stampa al termine dell’amichevole vinta 6-0 dai suoi contro la Top 22 Calcio Dilettanti Verona: “Sensazioni buone per atteggiamento e spirito, è normale per la prima partita, abbiamo lavorato duro. Anche i nostri giovani stanno facendo bene, mi sono piaciuti”.

Su Montipò: “E’ importante, ora sta recuperando, ho parlato con lui che mi ha dato massima disponibilità. E’ un giocatore importante per noi, non mi ha detto di voler andare via. Dal punto di vista dell’esperienza dobbiamo mettere dentro qualcosa, lo sappiamo”.

Su Maleh:”Giovane era in Brasile per un visto. Mosquera era un problemino all’adduttore dovuta al lavoro, niente di che. Per il resto preferisco soffermarmi su chi c’è in questo momento. So che è una fase di mercato molto calda, le idee le abbiamo chiare”.

Foto: X Verona