Zanetti: “Ho parlato con Dybala, è un grandissimo giocatore”. Paulo aspetta l’Inter

Anche Paulo Dybala tra i punti toccati da Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport: “Se ho parlato con Dybala questa sera (alla partita di beneficenza organizzata da Eto’o, ndr)? Sì, perché siamo amici, lo conosco da quanto aveva 16 anni. Abbiamo parlato tanto ma non di futuro. Abbiamo parlato della partita tra Italia e Argentina dove sarò presente anche io. Stiamo parlando di un grandissimo giocatore. Faranno il meglio per rinforzare la squadra. Marotta e Baccin potrebbero aver incrociato Paulo? Magari si sono salutati, io ero in campo. Stiamo parlando di due grandi professionisti, siamo un bel gruppo di lavoro. Ognuno dà il suo contributo per il bene dell’Inter. Vogliamo continuare a essere competitivi“.

Ve l’abbiamo già detto nei giorni scorsi: Dybala aspetta l’Inter, ha detto no a tutti per tingere il suo futuro di nerazzurro.

Foto: Twitter Juventus