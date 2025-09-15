Zanetti: “Grande prestazione, avremmo meritato molto di più. Gagliardini? Il suo campionato non finisce qui”

Su Gagliardini: “Non l’ho visto perché è in ospedale per ridurre la lussazione. Ma il campionato di Gagliardini non finisce qui. Era arrivato da una settimana ed era in campo da titolare con una prestazione, secondo me, stratosferica. È un calciatore importantissimo per noi, mi è dispiaciuto molto a livello umano, ma lo aspettiamo: ci darà tanto”.

Passando alla tattica, oggi Bernede è stato impiegato in una posizione particolare. Potrebbe essere il suo ruolo futuro?

“Sì, oggi siamo partiti con un 3-4-2-1 e lui interpretava quel ruolo. È un ragazzo intelligente, sa muoversi bene, sa giocare per gli attaccanti e anche tatticamente dà molto. Dopo ho dovuto adattarlo in regia, dove comunque ha fatto bene. È un giocatore in crescita e su cui puntiamo”.

Oggi era la prima volta che Orban e Giovane giocavano insieme in attacco. Come li ha visti?

“Si sono mossi bene, considerando che era la loro prima partita in coppia. Hanno qualità e questo lascia ben sperare. Servirà il supporto della squadra per farli rendere al massimo. Orban per me è di un’altra categoria, ma è ancora al 50-60% fisicamente, ha grandi margini di miglioramento come altri compagni”.

Un’ultima battuta su Serdar: sembra il vero trascinatore della squadra.

“Sì, non a caso gli ho dato la fascia. È un capitano in campo, un leader tecnico. Non è molto espansivo caratterialmente, ma con atteggiamento e prestazioni è un punto di riferimento. In una squadra ricca di stranieri ho voluto che fosse lui ad avere la fascia: ci dà una grossa mano, e ha ancora margini di crescita”.

Foto: X Verona