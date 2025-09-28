Zanetti: “Giovane e Orban? Hanno qualità, è solo questione di tempo. Siamo stati sfortunati oggi”

28/09/2025 | 18:19:09

Il tecnico del Verona Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma: “Non mi sono mai piaciuti i complimenti senza punti. Stiamo costruendo qualcosa: abbiamo incontrato due grandi squadre di fila. Oggi abbiamo avuto la forza di metterla in difficoltà, ma bisogna essere cinici. A un certo punto pensavo di avere in mano l’inerzia della gara, poi è arrivato il 2-0. Non dobbiamo perdere fiducia, ma consolidare il percorso. Ci dobbiamo salvare, stiamo migliorando. Giovane e Orban? Si tratta di un lavoro di visione e intuizione del club. Chiaro che serve tempo, sono alla terza partita insieme ma c’è margine per dialogare. Oggi è mancata precisione, oltre alla fortuna. Dobbiamo servire loro palloni, creare altre occasioni. Entrambi hanno tanto da dare e qualità: se li sorreggiamo, è questione di tempo”.

FOTO: instagram Verona