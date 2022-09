Zanetti: “Giocando così ne perderemo poche. Dybala ha fatto la differenza”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti, ha così analizzato la sconfitta dei suoi ragazzi contro la Roma: “La sfortuna non esiste. Dobbiamo essere più precisi anche se non posso dire nulla alla squadra che ha fatto una partita coraggiosa cercando di mettere in difficoltà la Roma. In alcune situazioni non siamo stati fortunati, in altre imprecise ed è in quello che dobbiamo migliorare. Dobbiamo essere molto lucidi anche se le vittorie non arrivano. La continuità di prestazione porta dei risultati a lungo termine. Dobbiamo esser bravi a non mettere la testa dentro al buco ma continuare a lavorare. Onestamente ai ragazzi posso dire poco. Alleno un gruppo straordinario che in settimana spinge a mille e le soddisfazioni arriveranno”. Infine, ha commentato la prova di Paulo Dybala: Dybala oggi ha fatto la differenza però voglio rimarcare lo spirito della mia squadra perché giocando così ne perderemo ben poche“.

Foto: Instagram Empoli