Zanetti: “Gagliardini è entrato prepotentemente dentro la squadra. Orban farà vedere chi è”

15/09/2025 | 18:31:13

Il tecnico del Verona Paolo Zanetti ha presentato a DAZN la partita contro la Cremonese: “Siamo felici di ritornare qui dopo tanto tempo. Siamo stati sempre in trasferta in questa prima parte di campionato. Oggi finalmente ritorniamo in casa nostra. È uno stadio meraviglioso. Credo che non ci sia bisogno di caricare questi tipi di partite perché il nostro stadio ci darà una grande mano. Gagliardini? Ho ricevuto segnali di un ragazzo che conoscevo, di un leader che voleva entrare subito prepotentemente dentro la squadra. È arrivato e ha dimostrato di stare già in una buona condizione. Normalmente lui e Orban devono giocare per crescere, però in questo momento hanno una condizione sufficiente per partire dall’inizio. Orban? È un ragazzo che è arrivato con un ottimo spirito. Ha tanta voglia di giocare, di far vedere chi è. È un ragazzo che ha sposato il nostro progetto. È la prima partita che fa con noi. La squadra che gioca oggi è la prima partita che fa insieme, quindi anche per noi sarà un banco di prove importante, ma quello che conta è sempre il concetto di squadra, non solamente di un singolo”.

FOTO: X Verona