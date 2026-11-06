Zanetti: “Essere ultimi oggi ci può fare bene, toccare il fondo è l’unico modo per lavorare dentro noi stessi”

06/11/2026 | 23:05:28

Le parole di Paolo Zanetti a Sky dopo la sconfitta di Venezia: “Credo in questa squadra, ci sono tante squadre che sono in difficoltà. Essere ultimi oggi forse ci fa bene, ci farà fare un bagno di umiltà. Toccare il fondo è l’unico modo per lavorare dentro noi stessi, dobbiamo lavorare duramente su ogni minimo dettaglio, questa squadra per me ha tutto per salvarsi. L’anno scorso abbiamo fatto 50 punti, questi giocatori devono ricordarsi chi sono e ricordarsi gli uomini che sono stati. Con chi non andrà in nazionale lavoreremo sempre, senza sosta. Non conosco altre vie d’uscita, ci sono tante cose da sistemare. Bisogna fare un calcio più dinamico, il dinamismo in questo momento è un problema per noi”.

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