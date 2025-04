Zanetti: “Eravamo in emergenza. Non si è visto. Grandissima prova, ottimo punto”

Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara pareggiata contro il Torino.

Queste le sue parole: “Il Toro veniva da un periodo importante, con entusiasmo e lo stadio pieno. C’erano difficoltà importante, mentre noi eravamo in emergenza. Ma non si è visto, abbiamo fatto una gara straordinaria nel primo tempo e ottima nel secondo. E’ un punto importante e meritato, c’è anche un pizzico di rammarico perché avevamo anche occasioni a campo aperto…C’è la sensazione che si potesse fare qualcosa di più in fase offensiva. Manteniamo lo stesso vantaggio con una giornata di meno, ora pensiamo al Genoa”.

Meritavate la vittoria: “Appena abbiamo lasciato qualcosa, abbiamo preso gol. E sul rigore sono contento per Montipò. Gli episodi spostano le partite, abbiamo avuto un atteggiamento umile e coraggioso: abbiamo fatto una partita completa considerando anche il Toro”

Dawidowicz promosso a centrocampo

“Anche lui si è sorpreso dopo la palla data a Lazovic…Sta giocando in scadenza di contratto, ma non viene toccato così come Duda. Entrambi amano il club, hanno messo da parte le questioni personali. Duda? Bella botta, ma niente di grave”

L’obiettivo è più vicino: si è fatto un filotto di tre gare utili di fila

“E’ corretto sottolinearlo, è sintomo di continuità e maturazione. Lo abbiamo fatto in un momento di difficoltà, non abbiamo il nostro massimo potenziale eppure…Ho sempre puntato sul gruppo, so che in un campionato serve la forza della squadra: siamo cresciuti nelle difficoltà, non è da tutti. Abbiamo passato momenti difficili, li ha passati anche il Toro, ma in quei momenti siamo cresciuti e ci siamo compattati. Senza la squadra, non sono nessuno. E la squadra sta rispondendo al massimo, meritano solo applausi”.

Foto: X Verona