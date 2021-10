Zanetti: “E’ stata una serata perfetta. Abbiamo battuto una Fiorentina davvero forte”

Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria contro la Fiorentina: “Questa sera c’era una cornice di pubblico storica, una serata davvero perfetta. Sono contento perché abbiamo battuto una squadra veramente forte e per riuscirci abbiamo dovuto mettere tutto quello che avevamo. Normale lasciare la proposta all’avversario per ripartire: rispetto all’anno scorso abbiamo un po’ cambiato, ripartiamo di più in velocità. Dobbiamo fare di necessità virtù”.

FOTO: Twitter Venezia