Zanetti e il ricordo di Simoni: “Ciao Gigi, sei stato come un papà”

Anche Javier Zanetti rende omaggio a Gigi Simoni, scomparso oggi all’età di 81 anni. Il vice presidente dell’Inter ha affidato ai social il suo messaggio di cordoglio: “Ciao Gigi, sei stato come un papà per noi e un gentiluomo come pochi: rimarrai sempre nei cuori di tutti”, le parole di Zanetti.

Foto: Twitter personale Zanetti