Zanetti: “Dopo la vittoria contro la Roma dobbiamo essere bravi a tenere i piedi per terra”

Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha parlato dopo l’amichevole disputata dalla sua squadra oggi contro il Tabor Sežana e vinta 2-1: “E’ stato un ottimo allenamento per chi ha giocato meno o per i giocatori che erano fuori lista. Il bilancio del Venezia al momento è buono. Abbiamo lasciato qualche punto per strada, questo deve farci arrabbiare molto e darci la spinta per tirare fuori qualcosa in più. Dopo una vittoria come quella contro la Roma dobbiamo essere bravissimi a tenere i piedi per terra. Dobbiamo giocare sempre con l’acqua alla gola, siamo obbligati a giocare sempre al 100%”.

FOTO: Twitter Venezia