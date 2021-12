Zanetti: “Domani spazio anche per chi ha giocato meno. Spero di avere belle risposte”

Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha parlato alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Ternana in conferenza stampa.

Cosa ti aspetti da questa gara di Coppa Italia?

“Partiamo dal presupposto che domani voglio passare il turno, non è una scampagnata, avremo di fronte una Ternana che è organizzata e costruita molto bene, da neopromossa in B sta facendo un buon campionato. Giocheranno tutti i ragazzi che non hanno giocato domenica per una gestione delle forze, ma in campo ci saranno diversi ragazzi che in questo periodo sono stati anche titolari. Quindi non parliamo di una giornata di allenamento, vogliamo passare il turno e avere qualche risposta da qualche giocatore. Non è che chi gioca domani non può giocare domenica in campionato, ci sono tanti giorni in mezzo e quindi terrò tutti in considerazione e la mentalità che vedrò domani mi darà qualche indicazione. Abbiamo lottato tanto per uscire dal nostro momento di difficoltà, domani è una gara ufficiale e vogliamo dare continuità sotto l’aspetto mentale, mi aspetto concentrazione, aggressività e dovremo essere pronti a una gara piena di insidie, spero che qualcuno abbia voglia ed entusiasmo per mettermi in difficoltà per le future scelte”. Foto: Twitter Venezia