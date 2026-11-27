Zanetti: “Dobbiamo costruire il nostro obiettivo in casa. La Fiorentina ha bisogno di fare risultato come noi. Alaba? Gioca solo se al top”

27/11/2026 | 15:21:54

Paolo Zanetti presenta la sfida dell’Udinese contro la Fiorentina, in programma domenica alle 12:30. Le parole in conferenza stampa.

Su Zaniolo: “Deve continuare a divertirsi a giocare a pallone, che è la cosa che gli riesce meglio”.

Su Okoye: “Lui è un grande portiere e deve tornare a essere uno dei punti di forza di questa squadra”.

Sulla salvezza: “Io sono vecchio stampo. Le gare casalinghe sono diverse dalle altre e in casa dobbiamo costruire il nostro obiettivo. Giocare dinanzi il nostro pubblico dev’essere un vantaggio. Dobbiamo dimostrare che il pareggio di Bologna non è stato un caso. La prestazione è il grande obiettivo di domenica”.

Sull’assenza di Davis: “Per noi è fondamentale, insieme ad altri. Non dobbiamo però essere Davis dipendenti, ma sopperire alle assenze, più avanti in campionato ce ne saranno magari altre di giocatori fondamentali e dovremmo farci trovare pronti”.

Sulla Fiorentina: “La Fiorentina è in difficoltà e come noi ha bisogno estremo di fare risultato. Ci servirà la stessa umiltà di domenica scorsa cercando di metterci quel qualcosa in più”.

Su Alaba: “Da un punto di vista tecnico Alaba può giocare ovunque, anche trequartista, ma dal punto di vista fisico deve giocare quando è al top. Ha già giocato quando non era al meglio e si è dovuto fermare”.

Sugli infortunati: “Abankwah è un giocatore molto interessante, ha gamba e talento ma soprattutto lavora tanto. Mi dà tante soluzioni. Stiamo recuperando Zanoli e Vojvoda comincia a stare meglio”.

Foto: X Udinese