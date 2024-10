Zanetti: “Difficile pensare che il Monza debba lottare per salvarsi”

Paolo Zanetti, tecnico dell’Hellas Verona, ha fatto il punto sulla sfida di lunedì sera contro il Monza durante la conferenza stampa:

“Il Monza è una squadra costruita per altri obiettivi, mi viene difficile pensare che un organico del genere possa essere inserito in una lotta per salvarsi, comunque siamo solo all’inizio, noi ci faremo trovare pronti sul campo di battaglia”.

Sulla condizione fisica della squadra: “Purtroppo ad ogni sosta dobbiamo sempre sperare che non succeda qualcosa, stavolta è toccato a Dawidowicz ma gli altri stanno abbastanza bene. Onestamente si candidano tutti, dal punto di vista fisico sono a posto ma serve essere al top anche mentalmente, in questo senso faremo delle valutazioni ma per noi sono tutti giocatori importanti. Serdar è rientrato 15 giorni fa e fa parte a pieno del gruppo. Non ho mai nascosto la mia stima per lui, così come Duda, Belahyane e altri. E’ il campo che parla, sta a loro dimostrare di meritarsi la titolarità. Adesso inizia un ciclo con partite ravvicinate e importanti e cercherò di fare le scelte giuste”.

Faraoni?: “Ho un rispetto enorme e una grande stima per lui, è sempre a disposizione, sta giocando poco ma è un giocatore importante per il club. Finora si è trovato davanti un ottimo Tchatchoua. Faraoni vuole bene al Verona, lo si sente e lo si avverte, le partite sono tante e potrà avere sicuramente qualche minuto in più perchè lo meriterebbe”.

Foto: Twitter Verona