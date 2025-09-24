Zanetti: “Contro la Juventus abbiamo speso tantissimo. Bella-Kotchap e Slotsager sono due note positive”

24/09/2025 | 21:48:26

Il tecnico del Verona Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Venezia: “Ci sono delle note positive, come lui, Bella-Kotchap, Slotsager. Alcuni avevano bisogno di mettere minuti. Ho fatto questa scelta: chi ha giocato contro la Juventus ha speso tantissimo. Usare questa partita come opportunità per mettere dentro minuti. Il percorso di crescita sta andando bene. Dispiace perdere ai rigori, volevamo passare il turno, ma adesso ci proiettiamo verso una trasferta molto, molto difficile come quella di Roma”.

FOTO: instagram Verona