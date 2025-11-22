Zanetti: “Contro il Parma è una gara importante, Kastanos non ci sarà. Bernede da valutare”

22/11/2025 | 15:18:28

Il tecnico del Verona Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma: “Una partita indubbiamente importante, da affrontare al massimo. In queste due settimane abbiamo lavorato sodo, anche bene. Abbiamo affrontato tante situazioni e ora in casa nostra abbiamo una partita delicata. Kastanos ha una contusione presa in Nazionale, non ci sarà. Gli altri ci sono tutti. Belghali ha giocato poco in Nazionale, ma gli ha fatto bene andare. Bernede da valutare, ha preso una botta alla coscia”.

foto instagram Verona