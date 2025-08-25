Zanetti: “Contento dello spirito, ma c’è da migliorare. Giovane? Ha qualità”

25/08/2025 | 21:12:30

Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha parlato a Dazn dopo l’1-1 in casa dell’Udinese che ha aperto il campionato per gli scaligeri.

Queste le sue parole: “Ottime risposte. Portare via un punto qui è difficile per tutti, l’Udinese è una squadra fisica, tecnica e molto rodata. Noi siamo ancora in costruzione, abbiamo cambiato tanti giocatori, oggi in campo ne avevamo sette diversi rispetto all’anno scorso e altri ne arriveranno. Bisogna diventare squadra in tempi rapidi e per questo sono molto contento dello spirito, delle distanze, dell’applicazione e della voglia di non mollare fino alla fine. Questi sono segnali importanti per il futuro.”

La squadra sembra già avere identità: dove però sente che manca ancora qualcosa?

“Concordo con chi ha detto che oggi siamo già stati squadra, ed è un aspetto significativo. Si vede nell’organizzazione, nello spirito e nella mentalità. Noi cerchiamo giocatori che vedano il Verona come un’opportunità di vita e oggi l’hanno dimostrato. Un esempio è Fai Lu: fino a pochi mesi fa giocava in Serie D e ora ha fatto benissimo senza paura. Non gli ho regalato nulla, si è guadagnato tutto. È chiaro che possiamo migliorare in ogni reparto: abbiamo perso calciatori importanti e sappiamo che in settimana dovremo intervenire per alzare il livello generale.”

Giovane ha impressionato ancora: che giocatore è e che prospettive ha?

“A livello tecnico è già pronto per la Serie A. Lo abbiamo preso dopo oltre dieci mesi di inattività per motivi contrattuali, siamo stati bravi a portarlo qui. Ha un talento evidente e un sinistro speciale. Dal punto di vista fisico deve crescere molto, ma ha mostrato in più occasioni la qualità che possiede. Sono certo che ci darà una grande mano fino alla fine della stagione.”

E su Serdar, quale valutazione si può fare?

“Serdar è un giocatore molto intelligente. Quest’anno ha iniziato un percorso diverso e penso abbia le qualità anche tecniche per fare il play. Non dipende solo da lui, ovviamente, ma anche dagli automatismi di squadra e dal lavoro dei difensori alle spalle. Deve imparare a smarcarsi meglio e crescere in personalità con la palla. Oggi ha fatto una partita difensiva importante, ha recuperato tanti palloni e mostrato grande abnegazione. Credo che possa avere un futuro ottimo sia come mezzala, che è il suo ruolo naturale, sia come regista centrale.”

