Zanetti: “Conte lo conosco benissimo, so come lavora, ma ci siamo anche noi”

Il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, è intervenuto a Milano durante l’evento Sport Movies & TV 2024, dove ha discusso dei nerazzurri e degli obiettivi stagionali prefissati.

Sulla partita con l’Empoli: “Sono sempre partite difficili, anche perché ravvicinate. Ieri dovevamo vincere e dare una risposta importante che è arrivata. Siamo una squadra che vuole essere competitiva. Conosco benissimo Antonio per come lavora, stanno facendo bene. Noi però ci saremo, sono partite combattute e importanti, le due squadre hanno grandi giocatori e speriamo di competere fino alla fine”.

Zero gol subiti in Champions, in campionato è un’altra storia: “L’Inter può competere per arrivare fino in fondo in tutte le competizioni. Stiamo lavorando su questo, i calciatori sono consapevoli che dobbiamo migliorare e stiamo lavorando ogni giorno”.