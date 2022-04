Zanetti: “Con un pizzico di cattiveria in più avremmo potuto pareggiare. Situazione difficile”

Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha parlato ai microfoni di DAZN a seguito della sconfitta rimediata contro la Fiorentina: “C’è rammarico, perché abbiamo dato tutto ma non abbiamo raccolto punti come spesso ci accade. Nel primo tempo siamo stati troppo timidi, mentre nella ripresa abbiamo giocato con più personalità. Con un pizzico di cattiveria in più, potevamo anche pareggiare.

Le prestazioni sono buone, ma per battere queste squadre bisogna fare qualcosa in più. Nel secondo tempo qualcosa abbiamo creato, ma fatichiamo a segnare. Oggi c’era una differenza tecnica importante e abbiamo fatto una gara di sacrificio.

La situazione è difficile. In questo momento vediamo tutto nero perché non arrivano risultati, ma dobbiamo essere bravi a resettare. Abbiamo recentemente lasciato punti a risultato già acquisito“.

Foto: Twitter Venezia