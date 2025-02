Zanetti: “Con la Juve non meritavamo di perdere. Champions? Aspettiamo la nostra avversaria”

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha parlato a SportSCenter sul momento dei nerazzurri.

Queste le sue parole: “Con la Juve non meritavamo di perdere. Avevamo fatto un ottimo primo tempo e loro hanno trovato il gol nella ripresa. Non meritavamo di perdere, un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto”.

Quanto è importante per voi Lautaro Martinez? “Sono contento di aver preso la decisione di comprarlo quando l’abbiamo fatto, quando ingaggi un giovane devi guardare più avanti di4-5 anni. Lautaro non ci ha sorpreso, abbiamo pensato a quello che ha fatto vedere, ogni anno migliorava. Dimostra un grande senso di appartenenza. Penso che sia tra i migliori nove al mondo, è un giocatore che aiuta molto la squadra, un attaccante che ha ancora molta strada da fare, è molto giovane”.

Le piace il nuovo format della Champions? “È sempre bello giocare in Champions League, ti confronti con i migliori. C’erano molte incognite e questo lo ha reso molto attraente, perché non consente speculazioni. Venerdì andrò al sorteggio a Nyon per vedere cosa ci riserva il destino negli ottavi di finale”.

Le piacciono gli esterni dell’Inter? “Sia Dimarco che Dumfries, da quando sono con noi, hanno dimostrato grande personalità e continuità. Dimarco ha un piede che pochi giocatori in quella posizione hanno e ha il vantaggio di essere stato creato nel nostro club. Siamo molto contenti del livello di entrambi”.

Foto: sito Inter