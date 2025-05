Zanetti: “Con il PSG sarà una finale da 50 e 50. Lautaro da Pallone D’Oro”

08/05/2025 | 09:44:03

Intervistato da Radio La Red, il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha presentato la finale di Champions League contro il PSG: “Sono orgoglioso della prestazione dell’Inter, tra andata e ritorno con il Barça la squadra ha dimostrato impegno e ha superato le difficoltà. In semifinale si sono incontrate due squadre con stili di gioco ben definiti con attacchi diversi. Il Psg in finale? Credo che sia una gara da 50 e 50″. Su Lautaro: “Non c’è dubbio che abbia le possibilità per vincere il Pallone d’Oro”. Su mister Inzaghi: “Lui è il leader assoluto di questa squadra, è con noi da 4 anni e ha reso tutti molto competitivi. Con lui in 3 anni abbiamo raggiunto due finali di Champions League”.

FOTO: X Zanetti