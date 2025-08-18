Zanetti: “Complimenti al Cerignola. Non è stato facile. Valentini? Siamo sfortunati”

18/08/2025 | 22:55:52

Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria in Coppa Italia, ai rigori in casa del Cerignola: “Ho visto una partita in cui abbiamo giocato a tratti bene e a tratti meno bene, anche per merito dell’Audace Cerignola che ha messo in campo tutto quello che aveva in una bella cornice di pubblico. Loro hanno fatto la partita della vita, noi ci siamo fatti sorprendere in qualche situazione di troppo”.

Si immaginava una serata così? Cosa si aspetta dal mercato?

“In questo momento non dobbiamo parlare del mercato, ma della partita. Mi aspettavo una gara difficile, queste gare contro squadre che non hanno nulla da perdere sono storicamente sempre toste da affrontare. Noi siamo andati a folate, abbiamo fatto delle ottime cose, ma abbiamo alternato troppo questi momenti e siamo andati un po’ in difficoltà sul ritmo. Adesso abbiamo un’altra settimana di lavoro per presentarci al meglio per la prima di campionato”.

Come sta Valentini? Una partita come questa può fare bene al calcio italiano?

“Sì, assolutamente. Credo sia la cosa migliore di questo format. Chiaramente sono partite di agosto, per noi è stato sicuramente un ottimo test. L’Audace Cerignola ha messo sotto e battuto una squadra di Serie B come l’Avellino. Oggi dovevamo adattarci noi a loro, ma lo abbiamo fatto a momenti, quindi abbiamo complicato un risultato che comunque ci ha premiati ai rigori. Andiamo avanti, dobbiamo pensare ora alla prossima partita. Per quanto riguarda Nicolas dobbiamo fare degli esami strumentali. In questo momento siamo anche un po’ sfortunati da questo punto di vista, data anche la perdita di Suslov per un crociato”.

Che tipo di impatto si aspetta in campionato?

“La Serie A è difficile, ogni settimana per noi è una battaglia. Non esistono partite facili in Serie A, bisogna affrontare squadre forti, medie e piccole ma ognuna ha le sue difficoltà. Il nostro è un percorso di crescita che dobbiamo fare, adesso arriverà sicuramente qualche altro ragazzo che ci darà una mano e che dobbiamo far entrare velocemente nel gruppo. Anche lo scorso anno abbiamo avuto un’esperienza simile, dobbiamo lavorare a testa bassa e arrivare a fine corsa nel modo giusto”.

Foto: sito Verona