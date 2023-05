Zanetti: “Ci sono altri risultati di squadra da fare. Dobbiamo avere le stesse motivazioni di sempre”

Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Juventus: “Il fatto che sia così importante testimonia l’importanza che questa città faccia la Serie A. La partita è contro una squadra impressionante, i bianconeri avranno molta spinta e motivazioni. Dobbiamo recuperare le motivazioni, non perché ci siamo allenati male ma perché inconsciamente c’è stata un po’ di rilassatezza. Ne siamo consapevoli, dobbiamo avere le stesse motivazioni di sempre. Ci sono altri risultati di squadra da fare. Vorrei che giocassimo liberi ma facendo vedere maturità”, le dichiarazioni del tecnico dell’Empoli”.

Foto: Instagram Empoli