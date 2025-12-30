Zanetti: “Chivu merita di allenare l’Inter. L’importante è che la squadra resti competitiva”

30/12/2025 | 20:54:36

Javier Zanetti ha commentato il momento dell’Inter, le parole del vicepresidente nerazzurro a Sky Sports UK: “Sono molto contento perché credo che Cristian meriti questa opportunità. Lui è sempre stato molto intelligente, fin da quando eravamo compagni di squadra in campo. Ora è diventato allenatore e siamo molto felici e compiaciuti che sia lui a guidare la nostra squadra. È sempre stato chiaro che aveva le capacità per crescere come allenatore. “Prevedo una stagione molto equilibrata, soprattutto nel campionato italiano, perché ci sono quattro o cinque squadre separate da un solo punto. L’importante è che l’Inter sia sempre competitiva”.

Foto: sito Inter