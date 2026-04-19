Zanetti: “Chivu è un fratello, ora vogliamo la finale di Coppa Italia. Bastoni? Conosciamo i suoi valori”

19/04/2026 | 13:17:51

Javier Zanetti ha commentato la stagione dell’Inter “Siamo fiduciosi. Credo che Cristian e i ragazzi stanno facendo un grandissimo lavoro. Manca l’ultimo passo e siamo consapevoli che siamo a buon punto. Chivu? Per me lui è un fratello della squadra del Triplete e sono felicessimo. La sua intelligenza e passione, il senso di appartenenza nei confronti dei nostri colori è il massimo e lo sta trasferendo ai ragazzi che lo stanno seguendo. Credo che l’Inter come obiettivi ha essere competitiva in tutte le competizioni. Quest’anno non è andata bene ma ci sono i presupposti per fare un buon cammino anche in Champions. Bastoni? È un ragazzo straordinario e questo mi basta. Conosciamo il ragazzo, sappiamo i suoi valori umani e questa è la cosa più importante per noi. C’è l’ambizione di essere competitivi come ho detto prima. Abbiamo una grande possibilità e affrontiamo una grande squadra come il Como che sa giocare bene, però dipende da noi e speriamo di poter affrontare anche la finale di Coppa Italia e vediamo alla fine cosa arriva” le parole a margione dell’evento In Campo per un Sorriso – Trofeo PUPI”.

Foto: sito Inter