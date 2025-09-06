Zanetti: “Chivu è come un fratello. Scelta ottimale del club, diventerà un grande allenatore”

06/09/2025 | 19:20:13

Javier Zanetti, vice allenatore dell‘Inter, ha parlato ad Antena1 , soffermandosi sulla scelta dell’allenatore, Christian Chivu.

Queste le sue parole: “Ho giocato con lui. Oltre al fatto che era un collega e un fratello, perché abbiamo vissuto momenti meravigliosi insieme. Abbiamo vinto molto. È sempre stato un ragazzo generoso. È il tipo di uomo che sai che c’è sempre, nei momenti difficili, nei momenti belli, c’è sempre. Cristian è quel tipo di uomo, trasmette tutta la sua passione. Oltre alle sue idee tattiche, riesce a trasmettere tutta la sua passione ai suoi giocatori e, secondo me, avrà una carriera di successo come allenatore”.

Foto: sito Inter