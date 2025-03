Zanetti: “Buon punto. La classifica? Siamo in questa posizione per merito”

Paolo Zanetti, tecnico dell’Hellas, ai microfoni di DAZN dopo il pari contro il Parma. “Noi sicuramente già da un po’ siamo più equilibrati, più squadra e ci fa subire molto meno. Abbiamo avuto anche la palla importante per vincerla all’ultimo secondo, è stata una partita difficile e combattuta ed era uno scontro diretto. Abbiamo portato a casa un punto importante che ci porta a più sette, un margine importante. Abbiamo fatto un percorso ad ostacoli, questo è fuori discussione, però poi i ragazzi hanno dato la massima disponibilità e hanno capito cosa voglio dal punto di vista della mentalità con una serie di ottime partite. Siamo in questa posizione per merito”.

Il suo punto di vista di quanto successo dopo la traversa, l’intervento su Valentini.

“Contatto dubbio, Valentini abbassa la testa e l’altro alza la gamba. E’ dubbio, ci può stare il rigore ma ci può stare anche questa lettura”.

All’andata l’Hellas vinse a Parma, quanta crescita ha visto?

“Tanta crescita, abbiamo fatto diciotto punti da quella partita che sono sicuramente tanto vincendo in trasferta contro squadre più forti di noi. La squadra si è compattata, abbiamo perso un giocatore importante come Belayhane ma la squadra ha ragionato più di squadra che di singoli”.

Foto: sito Verona