Zanetti: “Bradaric lo conosciamo bene, ci darà una mano importante. Su Suslov…”

04/08/2025 | 00:15:34

Dopo il 2-2 in amichevole contro il Sudtirol, l’allenatore dell’Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha fatto il punto in conferenza stampa sulla situazione della squadra. Tra i temi affrontati, il ritorno di Bradaric e le condizioni di Sarr. Zanetti ha sottolineato l’importanza di recuperare giocatori chiave come Sarr e Mosquera: “Mosquera dovrebbe tornare a giocare già nella prossima amichevole, mentre Sarr si allenerà a parte la prossima settimana. Bradaric lo conosciamo bene, ci darà sicuramente una mano importante”. Sulla posizione di Suslov, Zanetti ha spiegato come il giocatore sia molto versatile, prediligendo il ruolo di mezzala offensiva: “Oggi è mancato l’ultimo passaggio, ma è comprensibile vista la condizione attuale. Mi è piaciuto l’impegno e l’interpretazione del ruolo”. Infine, il tecnico ha ribadito l’obiettivo di arrivare alla stagione nel miglior stato fisico possibile: “Non abbiamo alternative. Ogni partita sarà fondamentale, stiamo lavorando con grande attenzione per iniziare il campionato al massimo livello”.

