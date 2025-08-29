Zanetti: “Baldanzi gradisce Verona, Al-Musrati è ad un passo”

29/08/2025 | 15:23:20

Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha presentato – in questi minuti – la delicata trasferta all’Olimpico di Roma contro la Lazio. Non solo calcio giocato, ma tanta attualità e calcio mercato. Proprio il mercato è stato il vero cuore della conferenza stampa del tecnico classe ’82: “”Al-Musrati non è ancora ufficiale, ma credo che siamo vicini e dovrebbe accadere in giornata. Sono giocatori funzionali al progetto, con un bel background, che vanno a colmare le zone dove ci servivano giocatori che non fossero scommesse. Al-Musrati è un giocatore d’esperienza, anche lui sposa in pieno il nostro progetto. Devono essere le nostre nuove colonne”. Su Baldanzi e i rumors di mercato sponda scaligera: “Preferirei non parlarne, gioca in un’altra squadra. Non mi va di dilungarmi. La mia storia con lui la conoscete tutti, se arriva sono contento, ha grande talento. Gradisce il Verona, poi tutto il resto non mi compete”. Sui possibili assenti nella sfida contro la Lazio: “Yellu Santiago è da valutare, Sta meglio, vediamo se è il caso di rischiarlo. Capiamo invece Orban sarà con noi, altri infortuni non ce ne sono a parte i lungodegenti”.

instagram Verona